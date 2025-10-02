Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. (47) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. (47) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

