Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.