  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. (29) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. (29)  saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yüzde 80'e varan 'Sahte İndirimlere' bakanlıktan müdahale
Yüzde 80’e varan “Sahte İndirimlere” bakanlıktan müdahale
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık birbirlerini suçladı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 2 sanık birbirlerini suçladı
Başkan Büyükkılıç, Tataristan Temsilcisi Gataullin'i ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Tataristan Temsilcisi Gataullin'i ağırladı
AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, 'Sosyal medya çıktı, siyaset bozuldu'
AK Parti Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, “Sosyal medya çıktı, siyaset bozuldu”
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Hüma Hastanesi'nin konkordato talebi reddedildi
Hüma Hastanesi’nin konkordato talebi reddedildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!