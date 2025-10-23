Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı

Kayseri’de uyuşturucu madde ile yakalanan A.K. isimli erkek şahıs ile L.D. isimli kadın şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçlamasıyla dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar A.K. ile L.D. ve avukatları katıldı. Mahkemede konuşan A.K., “Uyuşturucu kullanırım. Annem kanser hastası, babamda da kitle var. Psikolojik sorunlar yaşadım. Bir an gaflete düştüm ve uyuşturucu madde kullandım. Ama kimseye uyuşturucu satmadım. Ticaretini yapmadım” dedi. Kadın sanık L.D. ise, “Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Aslas uyuşturucu madde satmadım. Üç çocuğumu aylardır görmedim” dedi. Avukatı da, “Müvekkilimin uyuşturucu madde sattığına dair hiçbir delil yada tanık beyanı yoktur. Müvekkilimin evinde hassas terazi yada paketleme amacıyla bir şey bulunmamıştır. Beraatini istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti L.D.’ye uyuşturucu kullanmaktan suçlu bularak tahliyesine karar verirken, diğer sanık A.K.’ye uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para adli cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.