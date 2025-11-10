Uyuşturucu operasyonlarında 51 kişiye yasal işlem
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 1 kilogram 753,36 gram narkotik madde, 81 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 26 operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 1 kilogram 753,36 gram narkotik madde, 81 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 26 operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 2 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.