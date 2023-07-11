Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, 1 adli kontrol

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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  • 11.07.2023 09:07
  • Güncelleme: 11.07.2023 09:25
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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, 1 adli kontrol
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde operasyon düzenleyen ekipler, A.E., C.A., H.K., F.M. ve M.K.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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