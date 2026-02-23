Uyuşturucu operasyonunda bin 72 adet captagon ele geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, C.E. ve İ.Z. yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik çalışma başlatıldı.
Melikgazi ilçesinde C.E. ve İ.Z. isimli şahısların üzerinde ve ikametinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 23.02.2026 günü yapılan adli arama neticesinde; 1072 adet Captagon, 15 adet satışa hazır fişeklenmiş toplam 50 gr. Metamfetamin, 41.900 TL suçtan elde edilen para ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs C.E. gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.