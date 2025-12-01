Uyuşturucu sanığı: 'Kafe sahibi madde götürmem için bana para verdi'

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanık: Bana götürmem için para verdiler



Kayseri’de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan E.Ç.(23), “Tanıdığım bir kafe sahibi madde söylediği yere götürmem için para teklif etti. Ben ticaretini yapmadım” dedi.

Kayseri’de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla işlem yapılan E.Ç. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. tutuklu sanık E.Ç.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan sanık E.Ç., “Uyuşturucu madde bana ait değil. M.Y.’ye aittir. Sulh Ceza Mahkemesi ve cezaevinde verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olay günü bir kafe sahibi tandığım beni aradı. ‘Seninle önemli bir işimiz var’ dedi. Akşam gittim. M.Y. geldi. Bana surların arkasında tarif ettiği yere maddeleri götürmeyi teklif etti. Karşılığında 2 Bin TL verecekti. Orada soyadını bilmediğim A. diye birine verecektim. İşsizdim. Paraya ihtiyacım vardı kabul ettim. Uyuşturucu ticareti kastım yoktur. Ceza evine gelen avukat M.Y.’yi yakma’ dedi. O nedenle farklı ifade vermiştim. Şimdiki ifadem doğrudur” dedi. Avukatı da, “Müvekkilimin ifadelerine katılıyoruz” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.