Uyuşturucu sanığı suçlamayı reddetti : 'Tedavi amaçlı kullanacaktım'

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanıklardan A.E. suçlamayı reddetti.

Kayseri’de emniyet güçleri tarafından Melikgazi İlçesi Çeçenistan Parkı yakınlarında yapılan çalışmada bir araç durdurdu. Araçta bulunan çocuk sırt çantası içinden hap ele geçirildi. Olay nedeniyle A.E.(34) ve M.G. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık A.E.(34) katılırken diğer sanık M.G. duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan sanık
A.E., “Ben trafik kazası sonrası o ilacı tedavi amaçlı kullandım. 
En son eşe geçen hapları diğer sanık M.G.’den satın aldım. Ben bu maddenin ticaretini yapmam. Tedavi amaçlı kullanacaktım. Diğer sanık takip halindeymiş. ‘Bana ileride bir yere kadar atar mısın?” Deri onu almıştım. Madde yakalanan çanta da ona ait” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

