Uyuşturucu satmak suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve NSM Şube Müdürlüğü tarafından, Yeşilhisar İlçesi Kuşçu mahallesinde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ya da Kabul Etmek' suçundan hakkında soruşturma başlatılan A.T. yakalandı. A.T.'nin, uyuşturucu maddeyi Kuşçu Mahallesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.T. isimli şahıstan satın aldığı ifadesinin üzerine, E.T. ve ailesinin ikamet ettiği 4 çadırda ve şahıslara ait araçlarda arama gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2 adet pompalı av tüfeği, 20 adet 12 kalibre fişek, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet tahta saplı demir pala ele geçirildi. E.T. ve G.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.