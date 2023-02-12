Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremle Türkiye yasa boğuldu. Ülke olarak 10 ili sarsan deprem ile mücadele ederken, bunu fırsat bilerek uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen 2 şüpheli narkotik polisinin radarına girdi. Şüpheliler, araçla yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 kilo 26 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.