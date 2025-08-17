- Haberler
- Uyuşturucu suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, üzerinde 2.76 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde, durumundan şüphelenerek durdurulan M.B. (37) isimli şahsın hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.B.‘bin yapılan kaba üst aramasında üzerinden 2.76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.B. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler başlatılarak şahıs cezaevine teslim edildi.