  • Uyuşturucu suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A. (42) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

