Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanmak' suçundan 5 kişi yakalandı.

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  • 21.11.2023 11:56
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:05
Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanmak’ suçundan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2 ekip ve 4 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ’Narko Aranan Şahıs’ operasyonunda; ’Uyuşturucu madde ticareti ve madde kullanmak’ suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ’NarkoTim’ ekiplerince; yeni eğitim öğretim döneminin açılmasıyla il genelinde eğitim veren okul ve çevresinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 15 okulda toplam 96 kişi sorgulanarak denetim ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

İHA

Kayseri Gündem
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