Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Kayseri’de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.’nin Şeker Mahallesi’nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. S.T., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.