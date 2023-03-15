Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Kayseri'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 15.03.2023 18:33
  • Güncelleme: 15.03.2023 19:24
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Uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.’nin Şeker Mahallesi’nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. S.T., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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