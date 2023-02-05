Uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan bir kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 05.02.2023 09:54
  • Güncelleme: 05.02.2023 10:15
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Uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan bir kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari araştırma ve çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde ikamet eden E.H.’nin ikametinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli E.H. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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