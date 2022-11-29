Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay hapis cezası

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 TL adli para cezası verildi.

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  • 29.11.2022 16:32
  • Güncelleme: 29.11.2022 17:51
Uyuşturucu tacirine 15 yıl 7 ay hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis ve 31 bin 240 TL adli para cezası verildi.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu H.C., tutuksuz sanık Y.D. ve sanık avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaada sanık H.C.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

H.C. mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddederek, Uyuşturucu ticareti yapmadım. Arkadaşım hapisten çıkmıştı. Onu ziyarete gitmiştim. Orada aramızda uyuşturucu alışverişi olmadı. Bana yapılan suçlamalardan birine ise açıklık getireyim. Bir zaman önce içmek için uyuşturucu almıştım. Şahıs beni gördü ısrarla istedi. ‘Benim kullanacağım kadar var’ dedim ama o ısrarla istedi. Verdim, karşılığında para almadım” ifadelerinde bulundu.

Tutuksuz sanık Y.D. ise mahkemede verdiği ifadesinde sadece kullanıcı olduğunu belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz yargılanan sanık Y.D. beraat ederken, sanık H.C. ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İHA

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