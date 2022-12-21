Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis cezası
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan şahsa mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
- 21.12.2022 13:29
- Güncelleme: 21.12.2022 15:37
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan şahsa mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Sanık G.Ö ve avukatı hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen polis memurunun ardından söz alan sanık G.Ö., uyuşturucu satıcılığı yapmadığını ve sadece kullanıcı olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık G.Ö.’ye uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
İHA
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