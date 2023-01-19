Uyuşturucu tacirine şok baskın

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesi Kızılırmak caddesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı otomobili ile seyir halinde iken narkotik polisinin yaptığı şok baskın ile yakalandı.

Şüpheli uyuşturucu satıcısının üzerinden tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Şüphelinin iş yerine ise özel harekatla baskın yapıldı.

Şüpheli şahıs, yakalandığı araç içerisinde gözaltına alındı.