Uyuşturucu tacirleri 3 kg uyuşturucu ve 5 silahla ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; kombi içerisine saklanmış 3 kilogram uyuşturucu madde ve 5 adet tabanca ele geçirilirken, suçüstü yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar tarafından İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddenin kombi cihazı içerisine saklanarak, şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri’ye gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda A.S. adlı şüpheli, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde söz konusu kombi cihazını teslim aldığı esnada yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada kombi içerisine saklanmış 3 kilo uyuşturucu madde ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. hakkında adli işlem başlatıldı.