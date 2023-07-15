Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.T.’nin ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. M.T.’nin üzerinde ve Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda 31.20 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. M.T.; ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınırken ele geçen malzemelere ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.