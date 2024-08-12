Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 9 gözaltı

Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 9 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda O.Y., M.Ş., M.Ö., E.A., M.E., M.L., M.T., S.K. ve S.A. yakalandı. Şahısların üst, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda ise; 11 parça halinde 22,66 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden O.Y., M.Ş., M.Ö. ve E.A. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", M.L., M.T. ve M.E. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak", S.K. ve S.A. hakkında ise "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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