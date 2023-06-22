Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 22.06.2023 08:29
  • Güncelleme: 22.06.2023 08:57
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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 13 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, A.T., Ü.M., A.D., S.C., G.D, O.P, M.Ö., N.Ü., A.E., M.B., H.D., Y.K., Ö.K., S.T., N.T., R.U., İ.E. ve M.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 26 adet av tüfeği fişeği ve 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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