Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Jack'
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik dedektör köpeği Jack, zorlu eğitimlerin ardından son 3 buçuk yılda katıldığı operasyonlarda 132 kilo uyuşturucu madde yakalayarak zehir tacirlerine büyük darbe vurdu.
- 16.07.2023 12:01
- Güncelleme: 16.07.2023 12:12
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli narkotik dedektör köpeği Jack, zorlu eğitimlerin ardından son 3 buçuk yılda katıldığı operasyonlarda 132 kilo uyuşturucu madde yakalayarak zehir tacirlerine büyük darbe vurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik dedektör köpeği Jack, eğitimlerinin ardından katıldığı operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor. Kayseri’de düzenlenen operasyonlarda saklanan uyuşturucu maddelerin yerini tespit eden Jack, zehir tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılının ilk 6 ayında toplam 62 operasyona katılan narkotik dedektör köpeği Jack, 132 kilo uyuşturucu maddenin yakalanmasında büyük rol oynadı.