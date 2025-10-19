'Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlülere sosyal medya ve ekran yasağı getirilsin'

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler Tartışma Yarattı: Topluma Örnek Olmak Yerine Güven Sarsıyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim’de başlatılan uyuşturucu operasyonunda, kamuoyunun yakından tanıdığı 19 isimden 8’inin test sonuçları pozitif çıktı. Kan ve saç örnekleri alınan Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’da uyuşturucu madde tespit edildi A Haber En Son Haber NTV.

Gençliğe Örnek Olması Beklenen İsimler Güven Sarsıyor

Toplumun göz önünde olan isimlerinin uyuşturucu kullanımıyla gündeme gelmesi, özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan bu isimlerin, davranışlarıyla rol model olmaları beklenirken, tam tersine gençleri yanlış yönlendiren bir örnekliğe dönüştükleri eleştiriliyor.

Uzmanlar ve bazı sivil toplum temsilcileri, bu tür vakaların sadece adli değil, sosyal sorumluluk açısından da değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Gençlerin idol olarak gördüğü kişilerin uyuşturucu kullanımı, nikahsız birliktelik gibi yaşam biçimleriyle ekranlarda yer almalarının, aile yapısını ve toplumsal değerleri zedelediği görüşü yaygınlaşıyor.

“Yaptırım Gerekli, Sessizlik Tehlikeli”

Şu ana kadar bu isimlere yönelik herhangi bir medya veya sosyal platform yasağı getirilmemesi, kamuoyunda “cezasızlık algısı” oluşturuyor. Bazı çevreler, bu tür davranışların normalleşmesini önlemek adına ekran yasağı, sosyal medya kısıtlaması gibi yaptırımların gündeme alınması gerektiğini savunuyor.

Uyuşturucuya rastlanmayan isimler arasında ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk yer aldı En Son Haber NTV

Bu gelişme, sanat dünyasında sorumluluk ve örneklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.