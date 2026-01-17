  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu ticareti hükümlüsü kadın saklandığı adreste yakalandı

Uyuşturucu ticareti hükümlüsü kadın saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.K.(32) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ticareti hükümlüsü kadın saklandığı adreste yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan  15 yıl 7 ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.K.(32) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sömestr yoğunluğunda Erciyes yolunda kış lastiği uygulaması
Sömestr yoğunluğunda Erciyes yolunda kış lastiği uygulaması
İMO Kayseri Temsilcisi Arı, 'Genç inşaat mühendisleri mutlaka İMO'ya üye olmalı'
İMO Kayseri Temsilcisi Arı, “Genç inşaat mühendisleri mutlaka İMO’ya üye olmalı”
Vatandaş sosyal medya mecrasından seslendi, Vali Çiçek anında karşılık verdi
Vatandaş sosyal medya mecrasından seslendi, Vali Çiçek anında karşılık verdi
Başkan Palancıoğlu, kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarında
Başkan Palancıoğlu, kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarında
Kayserili halterci Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Kayserili halterci Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri'de amatör müsabakalara kar engeli
Kayseri’de amatör müsabakalara kar engeli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!