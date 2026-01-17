Uyuşturucu ticareti hükümlüsü kadın saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.K.(32) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.K.(32) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.