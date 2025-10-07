Uyuşturucu ticareti ile yargılanan sanıkların cezası belli oldu

Kayseri’de S.T. ile N.K. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık S.T. ile sanık avukatları katıldı. Diğer sanık N.K. duruşmaya katılmadı. Bir önceki duruşmada, “Ben 6.5 aydır tutukluyum. Üzerime atılı suçun bir delili yok. Benden daha fazla bu işin içinde olanlar dışarıda ben içerideyim. Maddede benim parmak içim yok. Tanık dinlendi. Ben uyuşturucu madde satmadım. İfadelerinde kurgu mevcut. Burada benim hayatım söz konusu. İftira var. Benden madde aldığını söyleyen şahsın ifadelerini kabul etmiyorum. Bana 4 bin TL verdiğini söylüyor. Ben benden öyle bir para çıkmadı. Beraatimi istiyorum” diyen S.T. bugünki duruşmada ise, “Önceki beyanlarımı tekrar ederim” dedi. Avukatı ise “Y. isimli şahıs üzerinden çıkan 2 parça madde çıkıyor. O da her ifadesinde farklı beyanlarda bulunuyor.

Y. isimli şahıs ‘ben S.T.’den aldım’ diyor. Yanındakiler başka isimler veriyor. Y. 4 bin TL verdim diğer sadece müvekkilimin üzerinden değil evdeki diğer insanlarda da toplam 4 bin TL çıkmıyor. Müvekkilimin ifadeleri sonucunda bir kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanıyor. Müvekkilim etkin pişmanlıktan yararlanmalıdır. Daha önce midesinin büyük bölümü alınan müvekkilimin daha sonra midesinin 3’te 1’i daha alınmıştır. Cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır” dedi.

Mahkeme heyeti S.T.‘nin etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda cezasında indirim yaparak 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesi karar verdi. Diğer sanık N.K’ya ise 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.