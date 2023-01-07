Uyuşturucu Ticareti'nden anan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yenişehir Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S.M.K. yakalandı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.