Uyuşturucu ticareti sanığından bilindik savunma : 'Kullanmak için aldım'

Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan A.H.Ö., 'kullanmak için aldım' dedi.

Kayseri’de polis ekiplerinin çalışması sonucu A.H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Sanığın yargılandığı davada dinlenen tanık, “Olay günü sanığı aracımla sanığı evine bıraktım. O ara polisleri gördüm. Aracın içinde olduğum için sanığın kaçıp kaçmadığını görmedim. Sanık uyuşturucu madde kullanır ama ticaretini yapmaz” dedi. Tutuksuz sanık da, “Ben sürekli kandırılmaktan yoruldum. Kullanmak için aldım” diye belirtti. Duruşma savcısı sanığın uyuşturucu ticareti suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

