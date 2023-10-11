Uyuşturucu ticareti suçundan dayı yeğen hakim karşısına çıktı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan dayı H.A. ile yeğeni H.B. hakim karşısına çıktı. 

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  • 11.10.2023 11:41
  • Güncelleme: 11.10.2023 11:41
Uyuşturucu ticareti suçundan dayı yeğen hakim karşısına çıktı

Melikgazi İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde aynı evde yaşayan H.A. ve yeğeni H.B. uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle teknik takibe alındı. Dayı – yeğen 2022 ve 2023 yıllarında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak ceza evine koyuldu. Tutuklu sanıkların yargılanmasına başlanıldı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. 
SANIKLAR SUÇLAMAYI REDDETTİ
Hakim karşısına çıkan H.B., “Ben kuş meraklısıyım. H.D. bana kuş getirdi. Beğenmedim geri gönderdim. Üzerinde uyuşturucu bulunmuş. Benim adımı vermiş. İftira atmış. Adı geçen S.A. ile M.A. da işyerime geldiler. Yoğun olduğumuzu sonra gelmelerini söyledim. Ben ablam rahmetli olduğunda 1-2 sene uyuşturucu kullandım ama ticaretini yapmadım. Uzun zamandır içmiyorum da zaten. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. 
H.A. ise, “H.B. yeğenim olur. Müstakil evde yaşıyoruz ve kalabalık bir aileyiz. M.T. tavukçudur. Eve geldi, hayvan aldık gitti. Üzerinde uyuşturucu bulunmuş. Benim adımı vermiş. Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti H.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken H.A. tahliye edildi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

1ha

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