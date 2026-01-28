Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan şahıs: Tanık iş yaptırdı, borcu vardı onu verdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.C.D. isimli şahıs uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şahıs hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruimasına tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık, E.C.D.“Soruşturma ifadem doğrudur ama eksik olabilir. H.Ş. gün içinde iş yerime geldi. Üzerinde para yoktu. İş yaptırdı. Parasını akşam vereceğini söyledi. Akşam paramı istedim. Dosya içinde yer alan yazışmalar ona aittir. Akşam buluştuk. Borcu 450 TL idi, 400 TL verdi. Ben ona hiç bir şey vermedim. Uyuşturucu madde de vermedim. Yanımdan ayrıldıktan sonra polis onu almış. O da üzerinde bulunan maddeyi benden aldığını söylemiş. Tanık bana borcunu öderken yanımızda biri daha vardı. O da tanığa madde vermediğimi gördü. Kendini kurtarmak için öyle bir ifade vermiştir. Evde ele geçen madde ise sabah saatlerinde N.Ü. isimli ağabeyimle içtiğimiz maddenin kalanıdır” dedi. Tanıklar dinlendi. Mahkeme savcısı sanığın uyuşturucu ticareti suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık mütalaya, “Kullandığım için pişmanım. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Beraatimi istiyorum” dedi. Tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.