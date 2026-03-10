Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan şahsa 18 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 18 yıl 9 ay hapis ve 187 Bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de 26 Temmuz 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından çalışmada K.Y. isimli şahıs uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan K.Y. hakkında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasında 2 tanık dinlendi. Daha sonra söz alan sanık K.Y., “Ben 2018 yılında cezaevinden çıktım. O tarihten olay tarihine kadar esnaflık yaptım. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tanıklar bana borçlarını ödediler” diye belirtti. Mahkeme heyeti sanık K.Y.’ye 18 yıl 9 ay hapis ve 187 Bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.