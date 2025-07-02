  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan N.K., 12 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İddiaya göre Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan N.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Suçlamayı reddeden sanık N.K., “Ben tanığı tanımıyorum. Açık hat satmıyorum. Aleyhte hususları kabul etmiyorum. Ben bir suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Ben bu işi yapacak olsam ıssız sokaklarda yapardım. Gelen gidenin yoğun olduğu sokakta yapmazdım” diye belirtti.

Mahkeme heyeti sanık N.K.’ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satma yada sağlama’ suçundan 12 yıl hapis cezası ve 125 bin lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 681 Yeni Mezun
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 681 Yeni Mezun
Yahyalı'da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Yahyalı’da TÜGVA Yaz Okulu Coşkuyla Başladı!
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
Tarih Öncesi Kaya Resimleri Kayseri'de Keşfedildi
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
1 milyon yavru sazan suya bırakıldı
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm ve Tarım OSB Üzerine Önemli Görüşmeler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!