Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İddiaya göre Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan N.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Suçlamayı reddeden sanık N.K., “Ben tanığı tanımıyorum. Açık hat satmıyorum. Aleyhte hususları kabul etmiyorum. Ben bir suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Ben bu işi yapacak olsam ıssız sokaklarda yapardım. Gelen gidenin yoğun olduğu sokakta yapmazdım” diye belirtti.

Mahkeme heyeti sanık N.K.’ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satma yada sağlama’ suçundan 12 yıl hapis cezası ve 125 bin lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.