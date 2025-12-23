Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Olay 11 Haziran 2025 tarihinde meydana geldi. Kayseri’ye geldikten kısa süre sonra üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra deliller sonucu A.Ç. ile İ.Y., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Tutuklu sanıklar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.Ç. ile İ.Y. avukatları katıldı. Tanık dinlendi.

Sanıklardan A.Ç., “Beraatimi istiyorum” dedi.

Diğer sanık İ.Y., “Suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceğim bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti sanıklardan A.Ç.‘nin beraatine ve tahliyesine karar verdi. Diğer sanık İ.Y. ise 15 ay 9 ay hapis ve 165 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.