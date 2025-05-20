Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanık 18 yıl 7 ay hapis cezası aldı
Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçuyla yargılanan sanık B.K. 18 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
Kayseri’de 2024 yılının Ağustos ayında güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulamada ‘uyuşturucu ticareti’ suçuyla gözaltına alınan B.K. tutuklanarak cezaebine gönderildi. B.K.’nin yargılandığı davanın karar duruşmasında bir tanık dinlendi. Daha sonra konuşan sanık B.K. “Tanık ifadesinin yalan söylüyor. Suçsuzum” diye konuştu. Sanık avukatı ise, “Müvekkilimin üzerinde çıkan uyuşturucu maddeni kişisel kullanım sınırları içindededir ve uyuşturucu ticareti yapmamıştır” dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık B.K.’ye ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası verdi.