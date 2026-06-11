Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanıklar için istenen ceza belli oldu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan H.B., S.K., M.T. ve H.T. hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın son duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan S.K., “Diyeceğim yok” derken, H.B. ise, “Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedim. S.K.’nın el yazısıyla bana gönderdiği mektup var. Ben madde kullanırım. S.K. bana ve G. isimli kadına ikram etti. S.T. bir gün benim evime geldi. Bana bin TL para verdi. Arkadaşları da gelmeye başladı. Kirayı ödeyeceklerini söylediler. Olay günü ben evden çıktım, polis yakaladı. Her şeyi gösterdim. Sanıklardan H.B.’yi tanımıyordum. Ben kimseye madde satmadım. S.K. getirip eve bırakıyordu. E.E.Ç. oradan alıp satıyordu. Bir gramın yarısını içiyor, yarısını satıyordu. Üzerimde ele geçirilen maddede parmak izim yok” dedi.

M.T., “Diyeceğim bir şey yok. Ben madde satmadım. Tanıkları tanımıyorum” dedi. H.T. ise, “Geçen celse belirttiğim rezidans benim evimin yakınındadır. O nedenle BAZ oraya yakın yerde sinyal vermiştir. Benim bu olayla alakam yok” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.K., H.B. ve M.T.’nin ‘zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, H.T.’nin ise ‘nitelikli uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.