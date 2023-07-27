Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
- 27.07.2023 13:19
- Güncelleme: 27.07.2023 13:41
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.G. ve avukatı hazır bulundu. Sanık R.G. ifadesinde, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada; ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan yargılanan R.G.’ye 10 yıl 5 ay hapis cezası ve 20 bin 800 lira adli para cezasına verildi.
İHA
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