Uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(34) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(34) isimli şahıs saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.