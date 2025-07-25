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Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.(35) isimli kadın yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan operasyon sonucunda, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.(35) isimli kadın, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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