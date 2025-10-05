Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahıs, Kazancılar Çarşısı'nda yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda hakkında uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(57) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yaya devriye kontolü yapıldı. Yapılan kontrollerde; hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(57), ekipler tarafından yakalandı. Şahıs cezaevine teslim edildi.