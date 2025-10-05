  • Haberler
  Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahıs, Kazancılar Çarşısı'nda yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahıs, Kazancılar Çarşısı'nda yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda hakkında uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(57) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yaya devriye kontolü yapıldı. Yapılan kontrollerde;     hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(57), ekipler tarafından yakalandı. Şahıs cezaevine teslim edildi.

