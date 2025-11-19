Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D.(41) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Battalgazi Mahallesi’nde ekiplerce durumundan şüphelenilerek durdurulan K.D.(41) isimli şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen K.D.(41) isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler yapılarak cezaevine teslim edildi.