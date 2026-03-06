Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.(30) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Saklandıkları adreslere  gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.(30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Özdoğan: 'Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, her zaman baş tacımızdır'
Başkan Özdoğan: “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, her zaman baş tacımızdır”
Başkan Büyükkılıç: 'Üretenin hizmetkârıyız, sırtımızda taşımaya hazırız'
Başkan Büyükkılıç: “Üretenin hizmetkârıyız, sırtımızda taşımaya hazırız”
Kayserispor–Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek
Kayserispor–Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek
Kocasinan'da 150 bin kadına eğitim ve destek
Kocasinan’da 150 bin kadına eğitim ve destek
Deprem Haftası'nda meydanda afet bilinci için stant açıldı
Deprem Haftası’nda meydanda afet bilinci için stant açıldı
Arıcılık Projesine 3 bin başvuru: 750 kişi kura ile belirlenecek
Arıcılık Projesine 3 bin başvuru: 750 kişi kura ile belirlenecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!