Uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.(30) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.(30) yakalanarak cezaevine teslim edildi.