Uyuşturucu ticaretinden ceza alan ve yeniden yargılaması yapılan şahsa 12.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla yargılanan vr hüküm giyen B.A.’nın yeniden yargılaması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık B.A., “Farklı diyeceğim bir şey yok. O zamanlar esnaftım. İşyeri sahibiyim. Uyuşturucu satmak gibi bir kastım yok. Sadece kullanmak için gitmiştim. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 Bin TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.