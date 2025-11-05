- Haberler
Uyuşturucu ticaretinden ceza alan ve yeniden yargılaması yapılan şahsa 12.5 yıl hapis
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden hüküm verilen ve daha sonra yeniden yargılaması yapılan şahsa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL adli para cezası verildi.
Kayseri’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla yargılanan vr hüküm giyen B.A.’nın yeniden yargılaması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık B.A., “Farklı diyeceğim bir şey yok. O zamanlar esnaftım. İşyeri sahibiyim. Uyuşturucu satmak gibi bir kastım yok. Sadece kullanmak için gitmiştim. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 Bin TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.