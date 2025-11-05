  • Haberler
  • Gündem
  • Uyuşturucu ticaretinden ceza alan ve yeniden yargılaması yapılan şahsa 12.5 yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden ceza alan ve yeniden yargılaması yapılan şahsa 12.5 yıl hapis

Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden hüküm verilen ve daha sonra yeniden yargılaması yapılan şahsa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu ticaretinden ceza alan ve yeniden yargılaması yapılan şahsa 12.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla yargılanan vr hüküm giyen B.A.’nın yeniden yargılaması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık B.A., “Farklı diyeceğim bir şey yok. O zamanlar esnaftım. İşyeri sahibiyim. Uyuşturucu satmak gibi bir kastım yok. Sadece kullanmak için gitmiştim. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 Bin TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sayıştay açıkladı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tasarruf tedbirlerine uymuyor
Sayıştay açıkladı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tasarruf tedbirlerine uymuyor
2026 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak
2026 hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanacak
Müdür Aydın, kanser hastası çocuklarla bir araya geldi
Müdür Aydın, kanser hastası çocuklarla bir araya geldi
Ay en parlak haliyle sahnede: Bu gece süper ay gökyüzünü aydınlatacak
Ay en parlak haliyle sahnede: Bu gece süper ay gökyüzünü aydınlatacak
Benzinin litre fiyatı 9 ayda yüzde 22 arttı
Benzinin litre fiyatı 9 ayda yüzde 22 arttı
Başkan Büyükkılıç, park ve bahçe emekçileriyle kahvaltıda buluştu
Başkan Büyükkılıç, park ve bahçe emekçileriyle kahvaltıda buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!