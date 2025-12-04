Uyuşturucu ticaretinden haklarında dava açılan 2'si kardeş 3 kişi için karar çıktı

  • Haberler
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan 2'si kardeş 3 kişinin yargılandığı cezada 1 kişi beraat ederken diğer 2'si 15 yıl 16'ar ay hapis cezası ve 187'şer Bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kocasinan İlçesinde polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Olay nedeniyle A.G. ve M.G. kardeşler ile O.İ. gözaltına alınarak tutuklandı. Sanıkların yargılandığı davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar A.G. M.G. kardeşler ve O.İ. taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan A.G., “beraatimi istiyorum” dedi. M.G. ise “Tek suçum yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak. Ben orada değildim sonradan geldim. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. O.İ. ise , “Benim bu işle alakam yok. yanlış arkadaş seçmişim. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti M.G.'nin beraatine ve tahliyesine karar verirken, A.G. ve O.İ.'ye ayrı ayrı 15 yıl 16’şar ay hapis cezası ve 187’şer Bin TL adli para cezasına hükmederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

