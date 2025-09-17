Uyuşturucu ticaretinden tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Polis ekipleri tarafından Yeşil Mahalle’de bir otomobil içerisinde ele geçirilen bir miktar uyuşturucu nedeniyle araçtaki 3 kişi hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan sanıklar daha sonra cezaevine gönderildi. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar A.G., M.G. ve O.İ. ile sanık avukatları katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık A.G., “İftiradan 7 aydır hapis yatmaktayım. Tahliyemi istiyorum” dedi. M.G. ise, “Masum ve suçsuzum. Ben bu arkadaşlarla dışarıda karşılaştım” diye belirtti. O.İ. de, “Uyuşturucu kullandığım için pişmanım. Beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.