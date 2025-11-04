Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 12 yıl 6 ay hapis
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçuyla hakkında dava açılan O.Ö. 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de O.Ö. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık O.Ö. ile avukatı katıldı. Mahkemede konuşan sanık, suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.