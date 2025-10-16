  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 18 yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 18 yıl hapis

Kayseri'de hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dava açılan sanık G.Ö., 18 yıl hapis ge 18 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava açılan G.Ö. ile G.Ö.’nün yargılanmasına devam edildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu bulunan G.Ö. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Ş.Ö. ise duruşmaya katılmadı. “Ceza almıştım o nedenle başkasının kimliğini kullandım. Üstüme komplo kurulmuş. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım. Beraatimi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti G.Ö.’ye 18 yıl hapis cezası ve 18 Bin TL adli para cezası verdi. Diğer sanık için ise beraat kararı verildi.

