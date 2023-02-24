Uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanıklara 9 yıl 2'şer ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan A.C.K ile M.K., 9 yıl 2'şer ay hapis ve 25 bin lira idari para cezasına çaptırıldı.

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  • 24.02.2023 18:54
  • Güncelleme: 24.02.2023 18:54
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Uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanıklara 9 yıl 2'şer ay hapis

İddiaya göre Kayseri’de yaşayan A.C.K. ile M.K. uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Haklarında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan iddianame hazırlanan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar A.C.K ve M.K. ile avukatları hazır bulundu. 

M.K. mahkemedeki ifadesinde, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Yanlış yerde yanlış zamanda olduğum için şimdi buradayım. Beraatımı istiyorum” dedi. 
A.C.K. ise “İçiciyim, eksik getirmesin diye başkasına vereceğimi söyledim. 5 aydır içerideyim. 10 yıllık birikimim, hayatım mahvoldu” ifadesinde bulundu.  

Yargılama sonunda mahkeme heyeti sanıklara hakkında 9 yıl 2’şer ay hapis ve 25’er bin lira idari para cezasına hükmetti.

1ha

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