Uyuşturucu ticaretinden yeniden yargılaması yapılan kadın 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı

Uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen ve yeniden yargılaması yapılan N.S. isimli kadın 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açılan N.S. isimli kadın için hüküm açıklandı. Yargıtay yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kadın sanığın yeniden yargılaması yapıldı. Tutuklu sanık duruşmaya bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatı ise mahkemede hazır bulundu. Sanık duruşmada, “Bozma kararına diyeceğim yok. Adaletinize güveniyorum. Ben tahliyemi talep ediyorum. Kesinlikle uyuşturucu madde ticareti yapmadım. Atılı suçu işlemedim. Çocuklarım var mağdurlar” dedi. 
Mahkeme heyeti sanığın 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

Haber Merkezi

