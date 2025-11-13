Uyuşturucu ticaretinden yeniden yargılaması yapılan şahsa 3 yıl 9 ay hapis

  • Haberler
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçuyla dava açılan S.I. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kayseri’de hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçuyla dava a.ılan ve hüküm giyen S.I.’nın yeniden yargılaması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık S.I. ile avukatı katıldı. Dosyanın istinaftan dönmesi sonucu yeniden yargılanan sanık mahkemede uyuşturucu ticaretini kabul etmeyerek, “Ben o tarihler arasında madde kullanmıyordum. Ama yine de idrarımda uyuşturucu maddeye rastlanmış. Beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

