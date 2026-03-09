Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Diyarbakır’dan Kayseri’ye uyuşturucu madde getirdikleri gerekçesiyle Ö.Ö. (48) ve M.A. (46) hakkında işlem yapıldı. İki şahıs hakkında yapılan yargılama karara bağlandı. Dosya istinaftan döndü. Sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık M.A. ve avukatı katılırken, Ö.Ö. ile avukatı ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkemede konuşan M.A., “Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Savcılık ifadesinde baz sinyalleri için taleplerde bulunmuştum. Reddedilmişti. Sonra istinaf beni haklı buldu ama 1 senelik veri tutuluyormuş. Hak kaybım oldu. ‘Etkin pişmanlıktan yararlanayım’ diye kimseye iftira atmıyorum, ne yaşandıysa onu anlattım. Ben 20 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum. Kendisi Adana’da kıraathane işlettiğini söylüyor. Kumarhane işletiyor. Gelirinin 50-60 bin TL olduğunu söylüyor. O zaman neden benden borç istiyor? Benim borcum vardı, onu ödemek için bulaştım” dedi. Sanık Ö.Ö. ise, “Benim bu olayla alakam yok. Benim tek alakam onunla Diyarbakır’a gitmem. Diğer sanığın savunmalarını kabul etmiyorum. Benim kuzenlerimden daha önce uyuşturucu madde suçundan hakkında işlem yapılan yoktur” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.